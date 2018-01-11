Саакашвілі знову подав у суд на ДМС через невизнання його біженцем

Голова партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі подав черговий позов до суду на Державну міграційну службу України. Другим відповідачем у справі є територіальне управління ДМС у Київській області.

Як зазначає прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва, Саакашвілі просить визнати протиправною бездіяльність ДМС щодо питання про визнання його біженцем або особою, що потребує додаткового захисту.

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"Також позивач просить суд визнати протиправною та не законною бездіяльність Управління ДМС у Київській області щодо не передання матеріалів особової справи Саакашвілі до Державної міграційної служби", - йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Розгляд позову Саакашвілі відбудеться 16 січня в Окружному адміністративному суді Києва.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня суд вже відмовив Саакашвілі у задоволенні позову проти управління ДМС у Київській області про скасування відмови в оформленні документів для вирішення питання про визнання політика особою, яка потребує додаткового захисту.