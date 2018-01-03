Суд відмовив Саакашвілі в статусі особи, яка потребує захисту

Окружний адміністративний суд Києва відмовив лідеру "Руху нових сил" Михеїлу Саакашвілі у задоволенні позову проти Управління Державної міграційної служби України у Київській області про скасування відмови в оформленні документів для вирішення питання про визнання політика особою, яка потребує додаткового захисту.

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Як передає кореспондент УНІАН, суддя Тетяна Скочок оголосила вступну та резолютивну частини судового рішення. “Окружний адмінсуд Києва, розглянувши адміністративну справу за позовом Михеїла Саакашвілі до Управління Державної міграційної служби України у Київській області про визнання протиправним та скасування рішення від 1 листопада 2017 року, вирішив у задоволенні позовних вимог Саакашвілі до Управління ДМС у Київській області відмовити повністю. Рішення може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції”, - сказано в ухвалі суду, яку зачитала Скочок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 січня, Окружний адмінсуд Києва розглядав по суті позов Саакашвілі до Управління ДМС у Київській області, яке 1 листопада 2017 року відмовило йому в оформленні документів для вирішення питання про визнання особою, яка потребує додаткового захисту.