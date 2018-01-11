Лідер симпатій: в Івано-Франківську УКРОП випередив Свободу

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» – на першому місці в рейтингу політичних симпатій мешканців Івано-Франківська. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провела агенція новин «Фіртка».

За його результатами, у разі проведення виборів до міської ради за партійними списками 26,77% респондентів підтримали б саме УКРОП. Крім того, до трійки лідерів увійшли ВО «Свобода» (24,62%) та «Батьківщина» (6,62%).

Також у виборців запитали, за кого з кандидатів у Івано-Франківському мажоритарному окрузі вони проголосували б, якби зараз проходили вибори до Верховної Ради. У такому разі найвищу підтримку здобув би народний депутат від УКРОПу Олександр Шевченко – 37,31%. Крім того, високий результат – у секретаря Івано-Франківської міськради, представниці ВО «Свобода» Оксани Савчук (19,23%). На третьому місці – колишній міський голова, член УНП Віктор Анушкевичус (5,92%).

А якби зараз відбувалися вибори мера Івано-Франківська, лідерами стали б укропівець Олександр Шевченко та діючий міський голова Руслан Марцінків. Вони мають однаковий показник – близько 32%.

Зазначимо, що опитування відбувалося в період з 2 по 5 січня 2018 року. У ньому взяли участь 879 мешканців Івано-Франківська у віці від 18 років.