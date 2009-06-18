Посол Канади: те, що відбувається у ВР, шкодить іміджу України

В Україні багато політики при відсутності імплементації реформ.

Таку думку висловив Надзвичайний та Повноважний посол Канади в Україні Даніель КАРОН в інтерв’ю газеті “День” (№ 102 від 18 червня).

“Тут багато політики, у вас проводилися вибори, які були чесними, всі спостерігачі заявляють, що в цьому плані немає проблем. Але вам потрібно імплементувати реформи, провадити зміни. Те, що відбувається у Верховній Раді, є дуже шкідливим для іміджу України. Інституції мають бути міцнішими, і також - розподіл влади між інституціями. Як я розумію, в країні є загальна згода переглянути Конституцію. Президент запропонував свої пропозиції 1 березня у щорічному зверненні до Верховної Ради. Я не бачив пропозицій прем’єр-міністра. Але наскільки я зрозумів, його команда працює над іншим варіантом. Вам потрібно консультуватися одне з одним і намагатися розробити проект, який буде загальноприйнятним. Я гадаю, що так і буде”, - сказав Д.КАРОН.

Водночас канадський дипломат вважає, що всі коментарі іноземних громадян щодо ситуації в Україні мають бути делікатними. “Чужоземцю завжди потрібно бути делікатним при висловлюванні своєї думки щодо політики іншої країни. Треба обережно ставитися до того, що ми кажемо. Спостерігаючи за останніми подіями, дуже складно їх коментувати. І не лише з огляду на те, що йдеться про певні особи. Це нова демократія, інституції досі перебувають у стадії розвитку. У вашій країни реформи розпочато, але не імплементовано. Нова демократія домоглася величезного поступу. Якщо подивитися, де була ваша країна 15 років тому і де перебуває зараз - це величезний поступ. Разом із тим це й досі нова демократія. Нові інституції мають бути міцнішими, демократичнішими”, - додав посол.

Д.КАРОН також нагадав думку екс-прем’єр-міністра Канади Кім КЕМПБЕЛЛ, яка нещодавно побувала в Україні, про те, що “проблема цієї країни полягає в тому, що тут надто багато політики та недостатньо урядування”.