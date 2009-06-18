Вінський порвав з Тимошенко остаточно

Міністр транспорту та зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ написав на ім’я голови партії «Вcеукраїнське об’єднання ««Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО заяву про вихід з лав партії «Батьківщина».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, причиною виходу з партії є «серйозні розбіжності з головою партії щодо політичних, кадрових, соціально-економічних питань та етики стосунків між головою партії та її заступником». Заява підписана Й.ВІНСЬКИМ 17 червня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН вчора, 17 червня Й.ВІНСЬКИЙ також заявив, що подав у відставку з посади міністра транспорту та зв’язку України через серйозні розбіжності з прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО.

Тоді ж він повідомив про намір подати заяву про вихід з партії “Батьківщина”. “Безумовно, однозначно працювати в партії, де такий лідер, я не буду. Сьогодні я подам заяву про вихід з партії “Батьківщина”, - cказав Й.ВІНСЬКИЙ.

При цьому він повідомив, що його заява про відставку означає, що він має намір вести активну політичну діяльність. Водночас Й.ВІНСЬКИЙ ще раз підкреслив, що не має наміру балотуватися у Президенти.

Довідка УНІАН. Й.ВІНСЬКИЙ вступив до «Батьківщини» та був обраний заступником голови цієї політичної партії після того, як восени 2006 року його було виключено з лав СПУ за критику входження соціалістів до складу коаліції з Партією регіонів і комуністами.