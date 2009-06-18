Томенко розказав, як на депутатів впливають телекамери

Верховна Рада України повинна пройти шлях від місця зведення політичних рахунків до професійного пошуку ефективних рішень, заявляє заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, відкриваючи семінар «Діяльність сучасного європейського парламенту: практика, досвід, проблеми», який проходить у парламенті за сприяння комітетів Верховної Ради, членів парламенту Великої Британії та Вестмінстерської фундації за демократію, він наголосив, що найбільшою проблемою українського парламенту, не лише нинішнього скликання, а й загалом, є усталена традиція сприйняття того, що найважливішим в роботі Верховної Ради є пленарне сесійне засідання.

«Так, в умовах, коли відбувається теле- та радіотрансляція пленарного засідання, представники кожної політичної сили намагаються максимально використати майданчик парламенту як місце доведення своєї політичної позиції та місце критики опонентів», - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, надзвичайно важливо перенести епіцентр головної дискусії на засідання фракцій та комітетів ВР, а пленарне засідання має бути лише місцем остаточного погодження та ухвалення рішень.

«За сьогоднішніх умов, коли статус комітетів послаблений, а рівень обговорення законопроектів у комітетах і фракціях вимагає кращого, дискусія у сесійній залі виглядає надзвичайно конфліктною, а часом і не конструктивною», - зазначив М.ТОМЕНКО.

«Отож, принципово важливим залишається посилити статус комітетів та максимально деполітизувати характер дискусії обговорень на пленарному засіданні», - сказав заступник голови ВР.

За словами М.ТОМЕНКА, також «надзвичайно важливим залишається питання формування професійного складу парламенту. За умов збереження пропорційної системи виборів, партії повинні радикально переглянути принципи формування партійних списків для забезпечення більш високого рівня професійного представництва депутатського корпусу. Не менш значущою є мінімізація присутності великого бізнесу у парламенті, а важливим фактором на користь цього було б остаточне ухвалення рішення про зняття депутатської недоторканності».