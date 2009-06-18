Ющенко дав Черномирдіну на прощання орден

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив Віктора ЧЕРНОМИРДІНА, звільненого з посади посла Росії в Україні, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, цією нагородою В.ЮЩЕНКО відзначив особистий внесок В.ЧЕРНОМИРДІНА у розвиток українсько-російських відносин, багаторічну дипломатичну діяльність. Президент побажав В.ЧЕРНОМИРДІНУ міцного здоров`я та подальших успіхів.

Зустріч відбулася з нагоди завершення дипломатичної місії В.ЧЕРНОМИРДІНА в Україні.

Він перебував на посаді Надзвичайного і Повноважного посла Російської Федерації в Україні у 2001-2009 роках.