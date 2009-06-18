Фельдман пропонує надати бюджетні пільги містам Євро-2012

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє, що найближчим часом зареєструє законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки Донецька, Києва, Львова і Харкова на період підготовки і проведення Євро-2012 в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

Мета законопроекту – вирішення питань фінансового забезпечення міст, які приймають Євро-2012, для виконання вимог УЄФА щодо умов проведення Євро-2012 в Україні.

Відповідно до законопроекту, пропонується перерозподілити на користь місцевих бюджетів цих міст надходження від таких податків: плата за землю (сьогодні містам залишається лише 75% цього податку), збір за забруднення навколишнього середовища (70%), 100% податків з доходів фізичних осіб (75%), 50% податку на прибуток підприємств, які знаходяться в комунальній власності (0%), 100% адміністративних штрафів за порушення ПДР (50%), 43% єдиного податку, сплаченого суб`єктами підприємницької діяльності – юридичними особами (23%), податок з власників транспортних засобів.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, існуюча сьогодні законодавча база щодо пропорцій податків, які залишаються в місцевих бюджетах, є недостатньою. Субвенції і трансферти з центрального бюджету, а також приватні інвестиції без часткової зміни міжбюджетних відносин не можуть повністю задовольнити фінансові потреби міст, що здійснюють підготовку до Євро-2012 відповідно до вимог УЄФА.