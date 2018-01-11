Заява глави німецького МЗС щодо зняття санкцій з Росії не витримує жодної критики - Лубківський

Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України і дипломатичний радник прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у 2014-2016 роках, прокоментував слова глави німецького МЗС про можливість поступового зняття санкцій проти Росії у разі довгострокового перемир’я на Донбасі.

"Суперечлива заява міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Ґабріеля, на жаль, не витримує критики. Ми мусимо продовжувати довгострокове стримування російського агресора", - наголосив він четвер, 11 січня, в ефірі каналу "Еспресо".

"Що означає поступове скасування санкцій за умов довготривалого перемир’я? Наскільки довготривалого? Йдеться про тиждень, місяць, рік чи три роки? Що означає поетапне скасування санкцій? - запитує український дипломат: Чи агресивна політика Росії змінилася? Ні. Чи агресор раптово поміняв свої плани? Ні. Чи відповідають такі жести довгостроковим стратегічним інтересам не лише Німеччини, а й Європейського Союзу? Також ні".

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Він також зазначив, що хотів би сприймати таку заяву як певний спосіб продемонструвати Росії перспективу відмови від агресивних планів, але його продуктивність – сумнівна. "Я не вірю в те, що Росія змінить у реальності свої агресивні плани щодо України, Європейського Союзу, західних сусідів... (Переговорна) тактика не має заперечувати суті. Ми мусимо всі готуватися і продовжувати довгострокове стримування російського агресора, який становить загрозу не лише для сусідів, але й для світового устрою".

За словами Лубківського, увесь світ зацікавлений в тому, щоб Росія стала нормальною державою. Втім, наголосив він, неможливо вести примирливу бесіду "з агресором, який не має на меті здорових відносин, а має на меті агресію, має на меті корупцію, має на меті маніпуляцію, має на меті втручання в вибори та послаблення європейських інститутів".