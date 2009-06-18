Янукович: міністри втікають з уряду

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що сьогодні міністри «втікають з уряду».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні опозиційного уряду.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що подав у відставку міністр транспорту України Йосип ВІНСЬКИЙ, і зазначив, що причини є не до кінця зрозумілими, бо «це їхнє внутрішнє питання, внутрішні «розборки».

«Ми звикли, що вони один одного звинувачують у брехні, корупції і розкраданні бюджетних коштів. Я вважаю, що ми найближчим часом почуємо цю інформацію про міністра транспорту», - додав лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що сьогодні «очікувати від діючої влади позитивів вже не можна».