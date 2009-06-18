Луценко: тільки в нашій країні кролик може вирішити, що він - цар звірів

Міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної cамооборони» Юрій ЛУЦЕНКО висловлює сумнів у перемозі лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Львові, коментуючи намір А.ЯЦЕНЮКА балотуватися у президенти України.

«Тільки в нашій країні кролик може вирішити, що він - цар звірів», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я впевнений, що Арсеній ЯЦЕНЮК має бути в керівній ланці держави, але Президентом у 35 років, без жодного депутата в парламенті, без жодної підтримки – це прикольно. Я не вірю, що це можливо і що ЯЦЕНЮК-Президент - це ефективно», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він наголосив на тому, що «відомі розклади, коли прийдуть до влади ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ, однак ЯЦЕНЮК - чистий аркуш».

«Якщо Віктор ЯНУКОВИЧ, не приведи Господи, стане Президентом, то ми знаємо, хто буде міністром оборони, прем’єром тощо. Якщо Юлія ТИМОШЕНКО, дай Боже, стане Президентом, ми також знаємо, хто на які посади буде призначений. ЯЦЕНЮК – це чистий ЮЩЕНКО з абсолютно невідомими «любими друзями», невідомою командою», - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, вибір іде лише між потужними гравцями - Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Щодо своєї позиції під час президентських виборів Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що під час виборчої кампанії візьме відпустку і «піде агітувати за Ю.ТИМОШЕНКО».

Також він наголосив, що надалі у нього з Президентом «не може бути нічого спільного».