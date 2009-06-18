Ющенко ветував закон про «пивні» мільйони для ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заветував закон, яким передбачалось збільшення витрат на утримання апарату Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

«Я заветував цей закон і сьогодні відправив із супровідним листом до парламенту», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він наголосив, що «це не є предметом політичної спекуляції».

Президент висловив переконання, що недоцільно в рік економічної кризи збільшувати видатки на утримання будь-якого державного інституту, зокрема, Верховної Ради, це «нелогічно, неетично».

В.ЮЩЕНКО переконаний, що передбачені для збільшення видатків 100 млн. грн. необхідно направити на цілу низку сфер медицини, зокрема на боротьбу з дитячою онкологією, туберкульозом та іншими захворюваннями.

Довідка УНІАН. 3 червня Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" і деякі інші закони України", який передбачає підвищення акцизу на пиво на 93,5%, – з поточного рівня 0,31 грн. за літр до 0,6 грн. за літр. Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору в проекті закону планувалося спрямувати на додаткові витрати, пов`язані зі збільшенням кількості хворих на цукровий діабет і впливом цінового чинника на вартість лікування цього року. При цьому додаткова дотація місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет передбачалася в сумі 160 млн. грн. Крім того, ці кошти планувалося спрямувати на реалізацію заходів щодо цілодобового водозабезпечення Львова – 105 млн. грн.; завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченка" – 22,5 млн. грн.

Але після того, як закон було внесено на підпис Президентові України, стало відомо, що додаткові кошти від підвищення акцизу на пиво Верховна Рада України має намір спрямувати не тільки на закупівлю інсуліну, а й на утримання свого Апарату.

Згідно з цим законом, змінами до держбюджету на 2009 рік передбачено не тільки заявлене фінансування закупівель інсуліну, робіт із забезпечення цілодобового водопостачання Львова і створення "Будинку-музею Т.Г.Шевченка", а й збільшення фінансування апарату ВР на 97 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.