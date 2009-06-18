Янукович теж погоджується на 17 січня

Народний депутат, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що Верховна Рада України прийме рішення про призначення на 17 січня виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

На запитання: “На коли будуть призначені вибори Президента України” В.ЯНУКОВИЧ відповів: “Мабуть, це буде січень”. На уточнююче запитання: “Це буде 17 січня?” він відповів: “Скоріш за все, так”.

При цьому лідер Партії регіонів додав: “Наші юристи вважають, що з цим питанням не можна гратися”. За його словами, “треба, щоб все було по закону”.