Литвин: Україні потрібний Президент

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН переконаний, що в Україні має бути збережений пост Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, сьогодні під час зустрічі з представниками наукової еліти, торкаючись питання щодо форми державного устрою, В.ЛИТВИН підкреслив, що «у державі повинен бути Президент». «Він повинен бути обличчям, моральною совістю держави, освячувати країну, представляти її на найвищому рівні», - заявив він. Водночас, зазначив В.ЛИТВИН, повинна існувати відповідальна законодавча влада, яка формуватиме уряд, котрий має бути «підзвітним та відповідальним перед українським народом».

Парламентська форма правління, підкреслив голова Верховної Ради, можлива за умови зміни виборчої системи. Він вкотре висловив думку про необхідність запровадження такої виборчої системи, яка б забезпечувала відповідальність кожного депутата перед виборцями.

Голова Верховної Ради України зазначив, що у державі «немає проекту під назвою «Україна», який би давав впевненість у розвитку країни». «Переконаний, що зцементувати країну заради майбутнього не лише України, а й усього світу, потрібно роботою, а не розмовами, а ми говоримо про деталі, а не про загальні тенденції, не знаємо, які ставки робити, на чому акцентувати», - сказав він.

На думку В.ЛИТВИНА, основні напрямки розвитку країни мають розробити представники наукової еліти. «Щоб вгамувати пристрасті та розв`язати проблеми, повинні говорити ті, хто має на це право і підстави і знає, що потрібно сказати, що потрібно Україні. А це класична університетська корпорація», - наголосив він.

В.ЛИТВИН вважає, що національною ідеєю має стати «збереження українського народу від фізичного вимирання, моральної деградації», підвищення авторитету українців за кордоном.

Він нагадав, що Конституція визначає Україну як суверенну, незалежну, соборну державу, яка, на його думку, «має будуватися на пріоритетах науки, освіти, технологій». «Це має стати наповненням національної ідеї», - сказав він.

У цьому контексті В.ЛИТВИН закликав до збереження класичних університетів, які, за його словами, «не повинні зникнути перед великою кількістю приватних учбових закладів», і за надання їм статусу дослідницьких. «Освіта як ключова ланка – той фундамент, який дозволить нам краще жити і працювати, співвідношуючи права людини і її мораль», - сказав він.