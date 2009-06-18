У Ющенка вирахували, що Тимошенко «підчистила» держбюджет

Реальне виконання державного бюджету за 5 місяців є нижчим, ніж прозвітовано урядом. Такого висновку дійшла головна служба соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента у своєму “Аналізі реального стану української економіки” .

Та й те, виконання з початку року держбюджету за доходами загального фонду, стверджують фахівці СП, становило 99,76% до уточненого в бік зменшення плану (надійшло 62467,6 млн. грн. при уточненому плані у 62616,1 млн. грн.).

Очевидно йдеться про зменшення порівняно із ухваленими ВР показниками держбюджету-2009, бо зміни до головного фінансового документу країни не вносилися – прем’єр-міністр Юлія Тимошенко неодноразово заявляла, що вважає це зайвою процедурою.

Так за даними головної служби соціально-економічного розвитку СП, місячний план на травень був зменшений на 4115,7 млн. грн.(порівняно з першим варіантом розпису план на січень-травень за загальним фондом держбюджету) - з 17845,0 млн. грн. до 13729,3 млн. грн. за рахунок зниження планових показників мобілізації ПДВ з ввезених в Україну товарів на 3,1 млрд. грн., а також плану за обов`язковими платежами, що мобілізуються ДПА, на 1,0 млрд. грн.

Більше того, стверджують у головній службі соціально-економічного розвитку, досягнутий рівень наповнення доходної частини бюджету забезпечений завдяки перерахуванню Національним банком України у січні та квітні п.р. річної суми перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами (4008,1 млн. грн.), а також сплатою ним понад річний план до бюджету 396 млн. гривень.