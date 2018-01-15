У США назвали абсолютно абсурдною заяву Лаврова про Будапештський меморандум

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер назвав абсолютно абсурдною заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, в якій той стверджував, що Росія не порушувала Будапештський меморандум, оскільки не використовувала проти України ядерної зброї.

Про це Пайфер написав у Twitter.

«Це твердження російського міністра закордонних справ Лаврова абсолютно абсурдне. Будапештський меморандум вимагає від Москви не використовувати чи погрожувати будь-якою силою - не просто ядерною зброєю – щодо України. Лавров не дурний, він це знає», - зазначив Пайфер.

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При цьому американський дипломат зауважив, що анексія Криму та конфлікт на Донбасі становлять серйозну проблему у відносинах між Росією та країнами Заходу:

«Росія використала воєнну силу проти України для захоплення Криму та провокування конфлікту на Донбасі, що становить серйозну проблему для відносин між Росією та Заходом», - додав Пайфер.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна, допустивши Майдан, порушила Будапештський меморандум, а не Росія, яка «так і не застосовувала» ядерну зброю проти Української держави.

Лавров стверджує, що Росія продовжує «поважати» територіальну цілісність України після анексії Криму і питання перегляду «Великого договору» є неактуальним.

Як відомо, у 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

Згідно з меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави – Китай та Франція – висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.

Однак Росія у березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.