У США назвали поганою новиною критику МВФ президентського законопроекту про Антикорупційний суд

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер назвав поганою новиною позицію Міжнародного валютного фонду щодо президентського законопроекту про Антикорупційний суд в контексті можливості отримання Україною наступного кредитного траншу.

Про це експерт повідомив у мікроблозі Twitter.

«МВФ критикує законопроект про Антикорупційний суд. Не відповідає зобов'язанням Києва відповідно до програми МВФ. Погані новини для поновлення надання України позики від МВФ», - вважає Пайфер.

Як відомо, сьогодні, 15 січня, видання «Європейська правда» повідомило, що Міжнародний валютний фонд в листі голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена на ім'я глави Адміністрації президента України Ігоря Райніна офіційно поінформував українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту «Про Вищий антикорупційний суд» в його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами.

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В коментарі УНІАН у прес-службі Адміністрації президента заявили, що президентський проект закону про Вищий антикорупційний суд розроблено відповідно до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

В АП також повідомили, що сьогодні проект закону перебуває у Верховній Раді, тому «всі дискусії щодо тих чи інших норм мають відбуватися в рамках правового поля в українському парламенті».

Крім того в АПУ вказали на те, що президент Петро Порошенко неодноразово підкреслював, що керівництво держави має політичну волю для створення незалежного Антикорупційного суду.

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Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

14 грудня 2017 року заступник голови департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні заявив, що Міжнародний валютний фонд поки що не запланував місію в Україну для перегляду програми співпраці та подальшого виділення кредитного траншу, оскільки не всі умови завершення перегляду виконані українською стороною.

Перш за все, за інформацією Фонду, уряду потрібно відкоригувати ціни на газ на внутрішньому ринку до рівня імпортного паритету, що сприятиме розвитку вільного ринку газу та стимулюватиме споживачів до економного споживання енергоносіїв.

Крім того, виділення чергового траншу МВФ залежить від ухвалення законодавства про приватизацію та Антикорупційний суд.

МВФ досі оцінює ухвалену на початку жовтня 2017 року Верховною Радою пенсійну реформу на предмет наявності стимулів для більш пізнього виходу на пенсію.