Експерт вважає, що світ уже втомився від України

Події останнього тижня, що відбулися навколо України, засвідчили, що “світ уже втомився від України”, сказав сьогодні на прес-конференції у Києві президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, “цей тиждень засвідчив, що світ уже втомився від України”.

На підтвердження своїх слів А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що Росія “втомилася” від прохань про кредит, на які вже кілька разів відповіла відмовою. У Європейському Союзі “втома знайшла прояв у тому, що Європа вирішила надати Україні фінансову допомогу” для закачування газу в підземні сховища, додав експерт.

“Це означає лише одне – що цей рік розглядається нашими партнерами і на півночі, і в Європі як останній рік життя в кредит”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Він не виключає, що допомога Україні з боку Євросоюзу “в ситуації, коли ми ставимо під загрозу постачаня газу в Європу, буде супроводжуватися жорсткими, можливо, поки що нам не відомими ультиматумами” по реформуваню газового сектора і в першу чергу НАК “Нафтогаз України”.

У зв’язку з цим, переконаний експерт, “з цього тижня потрібно взяти у фокус проблему того, яка доля НАКу і ГТС (газотранспортної системи - УНІАН) в 2010 році і які зараз буде брати на себе зобов’язання українська сторона, беручи кредитування під зиму-2010”.

На жаль, додав А.ЄРМОЛАЄВ, інформації про хід переговорів зараз немає, але, виходячи з того, у якій атмосфері відбуваються консультації, вони “ставлять під загрозу ці дві проблеми”.