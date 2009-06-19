Кислинському спеціально запровадили посаду в СБУ

Екс-заступника глави Секретаріату Президента Андрія КИСЛИНСЬКОГО призначено заступником голови Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона додала, що А.КИСЛИНСЬКИЙ буде опікуватися у цьому відомстві гуманітарними питаннями, зокрема, питаннями розсекречення фактів Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив А.КИСЛИНСЬКОГО з посади заступника глави свого Секретаріату.

18 червня Президент своїм указом збільшив кількість заступників голови Служби безпеки України на одну особу – з п‘яти до шести.