Президентська кампанія в Україні почалася

Події політичного життя України свідчать, що президентська виборча кампанія в державі неофіційно розпочалася.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив президент аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ, оцінюючи події тижня, що минає.

“Країна пройшла точку біфуркації, у якій визначилось, що неформально даний старт президентської кампанії в Україні”, - сказав І.ЖДАНОВ.

Він пояснив, що раніше провідні політичні сили не робили ніяких кроків стосовно виборів, а минулого тижня Політрада Партії регіонів підтримала призначення Миколи АЗАРОВА керівником виборчого штабу кандидата Віктора ЯНУКОВИЧА. Блок Юлії Тимошенко, у свою чергу, повідомив, що незабаром призначить свого “президентського воєводу”.

“Тобто, всі наші політики, в тому числі й провідні, пішли на президентські вибори”, - підсумував експерт.

І.ЖДАНОВ звернув увагу на вплив нерезультативних переговорів про мегакоаліцію на стартові позиції провідних кандидатів. Він вважає, що і лідер ПР, і лідер БЮТ понесли електоральні втрати, проте, на його думку, перевищувати їх масштаби не варто.

В.ЯНУКОВИЧ, за оцінками політолога, сьогодні має перевагу і про це свідчить його підтримка в суспільстві на рівні 24% (за даними різних соціологічних опитувань). З точки зору експерта, завдання лідера ПР сьогодні - критикувати уряд і доводити, що опозиція вирішить питання виходу країни з кризи краще, ніж діючий уряд.

Ю.ТИМОШЕНКО, вважає І.ЖДАНОВ, несе більші втрати, оскільки вона є чинним прем’єром і крім наслідків зриву переговорів про “широку” коаліцію відповідає за економічну ситуацію в державі, на яку впливає криза. Саме тому, за словами політолога, прем’єр намагається компенсувати ці втрати гіперактивністю уряду.

Такі зусилля, зазначив експерт, яскраво продемонструвала реакція на надзвичайну ситуацію на Волині, коли голова держадміністрації зранку зателефонував, після обіду Ю.ТИМОШЕНКО була вже на місці події, уряд вирішив питання компенсації і вони вже виплачуються.

“Головна ідея ТИМОШЕНКО - це показувати свою роботу як глави уряду... і якщо будуть вчасно виплачуватися зарплати і пенсії, то зрозуміло, що її шанси на перемогу в цій президентській кампанії будуть зростати”, - зауважив І.ЖДАНОВ.