Симоненко хоче обирати Президента вже цього року

Народний депутат України, лідер Комуністичної партії Петро СИМОНЕНКО вважає, що президентські вибори в Україні мають відбутися цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО сказав у інтерв`ю журналістам.

Він зазначив: «безумовно, я вважаю, що їх треба провести цього року». При цьому додав, що, «але залежно від конкретних обставин ми, природно, підтримаємо і ті дати, які пропонуватимуться іншими».

П.СИМОНЕНКО вкотре сказав, що готовий балотуватися кандидатом у Президенти України, якщо таке рішення буде ухвалено партією. Він вважає, що керівником виборчого штабу кандидата в Президенти від КПУ буде Ігор АЛЕКСЄЄВ. П.СИМОНЕНКО зазначив, що під час минулої виборчої кампанії штаб очолював І.АЛЕКСЄЄВ «і, я думаю, й цього року, ухвалюючи рішення про створення штабу, ми доручимо йому як члену президії партії, другому секретареві, як людині з досвідом дипломатичної, військово-політичної роботи, щоб він очолив цей штаб».