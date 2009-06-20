ПР через «змову» взяла під контроль виборчі дільниці у Донецьку?

Обласні структури багатьох політичних сил в Донецьку насправді сформовані з прихильників Партії регіонів, що дає останній можливість контролювати більшість виборчих комісій.

Про це в коментарі «Дзеркалу тижня» заявив голова Донецької обласної організації Комітету виборців України Сергій ТКАЧЕНКО.

«І 2004-го, і 2006-го, і 2007-го була така собі прихована змова, коли Партія регіонів «закривала» від імені місцевих політичних лідерів усі виборчі дільниці. А ті фактично не сушили голову, де їм брати своїх прихильників на території Донецької області», - повідомив експерт.

За словами С.ТКАЧЕНКА, ця система і сьогодні функціонує достатньо ефективно.

Він стверджує, що подібна схема була випробувана ще на президентських виборах 1999 року.

«Технологія, коли всіх членів комісії набирають з людей, лояльних до одного кандидата, відпрацьована ще 99-го року на виборах президента. Не має значення, хто там був і від якої партії, - однаково це були ті ж самі представники. Потім уся ця структура перейшла до Партії регіонів», - сказав С.ТКАЧЕНКО.