Луценко анонсував спецконфіскацію до бюджету у першому півріччі ще 3 мільярдів гривень

Генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсує спецконфіскацію до держбюджету ще 3 млрд гривень в першій половині цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

«Ми плануємо ще 3 млрд гривень також спецконфіскувати в першій половині цього року. Як, де і коли - не буду розголошувати в інтересах слідства», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2017 року секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов і генпрокурор Луценко заявили про набрання законної сили рішення суду про зарахування до держбюджету 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках екс-президента України Віктора Януковича і його оточення. Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезидента, близькі до Януковича, і в червні 2014 року заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд доларів.

11 січня 2018 року заступник генерального прокурора Євген Єнін прокоментував матеріал видання Al Jazeera, в якому містилося посилання на рішення Краматорського суду, що уможливило конфіскацію 1,5 млрд доларів, викрадених у держави Януковичем і його спільниками. "Дуже рекомендував би ретельно проаналізувати саме першоджерело інформації, а саме інформацію, оприлюднену телеканалом Al Jazeera. Особливо відео", - сказав Єнін. Він звернув увагу на фокус уваги в цьому матеріалі, де "перш за все йдеться про розмах тієї індустрії відмивання грошей у світовому масштабі, в тому числі на прикладі України". "Перш за все, наголошується на тому, що зазначена індустрія, як і фіктивні підприємства, так і топ-чиновники, так і представники банків, так і представники тих чи інших регуляторів, як в Україні, так і в країнах Заходу, дуже добре пристосувалися до правил нормативного регулювання фінансових оборудок", - сказав Єнін.

Єнін наголосив, що рішення суду є законним, але деталі процесу він розкрити не може. Він зауважив, що це рішення суду є не єдиним, яке дозволило конфіскувати викрадені кошти.

У публікаціях ряду ЗМІ йшлося про те, що компанія Investment Capital Ukraine, яка належала Валерії Гонтаревій до її призначення на посаду голови НБУ, допомагала Януковичу вивести з країни 1,5 млрд доларів у період з 2012 по 2014 рік, виступаючи посередником з купівлі облігацій у доларах від імені восьми кіпрських компаній.

Нацбанк не згоден із звинуваченнями на адресу свого керівництва. Як пояснили в НБУ, державний «Ощадбанк» залучив компанію ICU як ліцензованого брокера для проведення угод з нерезидентами, при цьому у фінустанові підтвердили надходження грошових коштів і проведення фінансового моніторингу цих компаній. За даними НБУ, всі документи і виписки з рахунків у державному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства.

Водночас, як пояснили в НБУ, в середині 2014 року з'явилася інформація, що ці компанії-нерезиденти можуть належати «злочинній владі», після чого регулятор ініціював арешт цих рахунків. Гонтарева заявила, що її практична діяльність у компанії ICU головним чином була спрямована на управління активами, і вона не мала стосунку безпосередньо до брокерської діяльності.