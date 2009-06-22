Литвин готовий брати участь у президентських виборах

Спікер Верховної Ради Володимир Литвин заявив про готовність брати участь у президентських виборах, якщо не буде сформований "уряд національного порятунку" і не буде визначений план "надзвичайних дій".

"Якщо не будуть реалізовані ці пропозиції ... я зроблю все, щоб утримати Верховну Раду в робочому стані, і братиму участь у президентських виборах, і заявляю про це офіційно", - сказав Литвин у неділю в ефірі телеканалу "Інтер".

Литвин також заявив, що на Україні слід оголосити "надзвичайну економічну ситуацію" і провести з цього приводу зустріч керівників країни в парламенті. За його словами, треба провести "спеціальне засідання Верховної Ради, на якому виступив би президент, уряд, відзвітував Нацбанк, і на якому публічно були б дані оцінки і визначений план надзвичайних дій".

"Необхідно сформувати уряд національного порятунку", - сказав Литвин, додавши, що "те саме потрібно зробити на місцевому рівні, і забути, принаймні, на півроку про президентську кампанію".