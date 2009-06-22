Кандидатура Посла Росії в Україні викликала подив і незадоволення

За даними газети "Коммерсант" , новим послом Росії в Україні стане колишній міністр охорони здоров`я і соціального розвитку РФ Михайло Зурабов.

Співрозмовник "Ъ", близький до Кремля, підтвердив, що пана Черномирдіна і справді замінить екс-міністр, нині радник президента Росії Михайло Зурабов. "Рішення щодо нього було ухвалене три місяці тому. Навіть кумедно, що його ім`я вдалося зберегти у секреті", - розповів співрозмовник "Ъ".

..."Якщо мислити політичними категоріями, послові в Україні ловити нема чого: він постать не ключова і фактично приречена по телевізору дізнаватися, що газ відключили або шпигуна зловили. Газові переговори ведуться на рівні президентів, урядів, "Газпрому" і газових партнерів в Україні. А посол в більшості випадків лише транслятор позиції керівництва", - пояснив вибір кандидатури співрозмовник "Ъ", знайомий з деталями цього кадрового рішення. За його словами, на цій посаді в принципі не потрібний суперменеджер, але є багато поточних проблем, які треба вирішувати і для яких пан Зурабов підходить. "Мільйони людей їздять з країни в країну, працюють і вчаться в сусідній державі. Виникають питання пенсійного забезпечення, освіти, медобслуговування, нарешті. Можна так обгрунтувати кандидатуру Зурабова: у широкому сенсі вибрали посла з питань соціалки", - підсумував співрозмовник.

Сам Михайло Зурабов вчора відмовився говорити з "Ъ" про своє можливе призначення.

Тим часом, дізнавшись про підготовлене призначення пана Зурабова, душевну рівновагу втратили в російському МЗС і Держдумі. "Призначення посла в Україні, звичайно, не в нашій сфері. Але Зурабов - це дивно", - зізналися в МЗС. А в комітеті Держдуми у справах СНД "Ъ" і зовсім заявили, що бачити Михайла Зурабова на посаді посла "не хотілося б", з його приходом “зникнуть ілюзії того, що у нас є хоч якась політика щодо Києва", - нарік один з членів профільного думського комітету.

Вельми категорично з приводу пана Зурабова висловився заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін. "Призначення Зурабова буде помилкою. Особливо якщо виходити з інтересів справи. Він не політичний діяч, а менеджер, до того ж непопулярний", - заявив "Ъ" пан Затулін. За його словами, враховуючи, що в Україні незабаром президентські вибори, Росії там потрібна людина, яка висловлюватиме думки і позицію. "Черномирдін не відповідав цим вимогам, а Зурабов і поготів. Ось посли США і Польщі в Києві цим активно займаються. А якщо наш посол набере в рот води, це буде незрозуміло всім, - зазначив Костянтин Затулін. - У Зурабова абсолютно немає дипломатичного досвіду, навіть такого невдалого, який був у Черномирдіна, який встиг до України попрацювати і з американцями, і на югославському напрямі. Втім, ми багато раз бачили, коли на важливі посади приходять люди, чиє призначення не пояснити".