Путіна хочуть допитати у справі про отруєння Ющенка - ЗМІ

Керівник слідчої групи у справі про отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка Галина Климович має намір допитати у якості свідка прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна. Про це пише " Коммерсантъ-Україна ". Результатом внутрішнього протистояння в Генпрокуратурі, пов`язаного з розслідуванням цієї справи, може стати порушення відразу декількома управліннями відомства кримінальних справ у відношенні один одного.

Як стало відомо Ъ, старший слідчий Генпрокуратури (ГПУ) в особливо важливих справах Галина Климович, яка керує групою з розслідування справи про отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка, в рамках міжнародно-правової співпраці ГПУ і російської генпрокуратури планує допитати у цій справі російського прем`єра Володимира Путіна. Відзначимо, що в Україні свідчення у справі про отруєння пана Ющенка вже дали більше тисячі осіб: серед них народні депутати, члени уряду (зокрема прем`єр-міністр Юлія Тимошенко), спортсмени, наприклад, колишній гравець збірної України з футболу Андрій Гусін. Сам пан Ющенко також неодноразово давав свідчення як потерпілий.

В апараті російського прем`єра до інформації Ъ поки поставилися нейтрально. "Якщо будуть такі юридичні дії (запит на дачу свідчень), то ми зможемо щось коментувати, а поки ніяких документів ми не одержували", - сказав прес-секретар Владимира Путіна Дмитро Пєсков.

Будучи процесуально незалежною фігурою, пані Климович самостійно визначає тактику і методику слідчих дій. Разом з тим, за даними видання, за санкцією на допит російського прем`єра Галина Климович звернулася до в.о. генпрокурора Сергія Винокурова. Проте в ГПУ інформацію про те, що в рамках справи про отруєння Віктора Ющенка може бути допитаний Володимир Путін, називають "нісенітницею".

– Я вперше чую про це від вас – такої інформації у мене немає. Я Климович вже дуже давно не бачив, у неї є куратор – заступник генпрокурора Микола Голомша, і він нічого подібного мені не говорив. Тому без коментарів, - заявив пан Винокуров.

– Я не уповноважений давати коментарі у справі, але, чесно кажучи, те, що ви сказали, мене розсмішило. Якби сьогодні було 1 квітня, я б подумав, що це розіграш, - сказав старший прокурор-криміналіст, член слідчої групи з розслідування справи про отруєння пана Ющенка Олексій Донський.

Тим часом діяльність слідчої групи з розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка привела до серйозного конфлікту в ГПУ. Раніше рапорт з проханням провести службову перевірку порушень, допущених слідством в рамках розслідування цієї справи, подав начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Петро Коваль. Перевірка поки не завершена, проте, за словами джерела, перевіряючі "налаштовані серйозно" і найближчими днями мають намір порушити кримінальну справу. У свою чергу, пані Климович ініціює порушення кримінальної справи відносно посадовців управління, які проводять перевірку, звинувачуючи їх "у незаконному втручанні в розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка".