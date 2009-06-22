Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту, в середньому, по 7,63 грн./дол., продають – по 7,67 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара майже не змінився порівняно з 21 червня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,58-7,65 грн./дол., з продажу – 7,66-7,70 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі/продажу євро в українських банках майже не змінився порівняно з 21 червня, і становить 10,58/10,72 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,45-10,65 грн./євро, з продажу – в межах 10,65-10,85 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 0,9% порівняно з 21 червня, і становить, у середньому, 0,2316 грн./рубль, продажу – підвищився на 1,9%, до 0,2502 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,185-0,243 грн./рубль, з продажу – 0,238-0,27 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари, у середньому, по 7,63 грн./дол., продають – по 7,67 грн./дол. (курс дещо змінився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,59 грн./євро, що на 0,7% дешевше, ніж учора, продажу – 10,72 грн./євро, що трохи дешевше.

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 0,9% порівняно з 21 червня, і становить, у середньому, 0,2321 грн./рубль, продажу – на 3%, до 0,2523 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,62/7,68 грн., євро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,58/7,75 грн., євро – 10,30/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,64/7,67 грн., євро – 10,63/10,71 грн., рубль – 0,245/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 22 червня, становить: гривні до долара США – 7,6168, до євро – 10,611726, до російського рубля – 0,24449.