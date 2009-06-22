У БЮТ розсекретили спецоперацію Фірташа?

Розроблено спеціальну операцію щодо введення в оману виборців з приводу рейтингів Віктора ЯНУКОВИЧА та Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, йдеться про те, що минулого тижня «було розроблено спеціальну операцію, метою якої є введення в оману виборців, масштабна фальсифікація громадської думки, маніпуляція свідомістю громадян України».

В заяві, зачитаній ним, йдеться про те, що близько десяти соціологічних центрів України «отримали замовлення на систематичне оприлюднення начебто результатів опитувань громадян, присвячених наступним виборам Президента України, хоча насправді, ці опитування проводитись не будуть».

У заяві сказано про те, що ці опитування передбачатимуть, що в другий тур виходять лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ та лідер «Фронту змін» А.ЯЦЕНЮК.

«Замовником та фінансистом цієї спецоперації виступає спонсор ЯНУКОВИЧА і ЯЦЕНЮКА, власник РосУкрЕнерго Дмитро ФІРТАШ», - заявляє А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він також зазначив, що ці дослідження будуть оприлюднюватися в українських ЗМІ і передусім на телеканалі "Інтер”.

В заяві сказано про те, що «насправді обидва згадані політики є ставлениками Д.ФІРТАША і фактично працюють в одній команді».

«Обидва альтернативні кандидати з одного тіньового гнізда – гнізда РосУкрЕнерго», - йдеться в заяві. В ній сказано, що сьогодні в Україні «сформовано своєрідний тандем ЯНУКОВИЧ-ЯЦЕНЮК».

У ній висловлюються сподівання, що “не зважаючи на всі брудні технології та провокації, люди можуть відрізнити зерно від полови і зробити свідомий та правильний вибір».

В заяві міститься звернення до власників соціологічних структур з проханням утриматися «від легкого, але сумнівного з моральної точки зору заробітку».

На запитання журналістів, які є докази щодо здійснення такої операції А.КОЖЕМ’ЯКІН відповів, що найкращими доказами буде те, що ця інформація буде розповсюджена в ЗМІ. «Треба дочекатися», - додав А.КОЖЕМ’ЯКІН.