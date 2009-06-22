ЄС направить ще одну газову комісію до Росії та України
"Недостатньо фактів..."
Наступного тижня Європейська Комісія направить ще одну групу газових експертів до Росії та України.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції Карл БІЛЬДТ - міністр закордонних справ Швеції, яка головуватиме в ЄС з 1 липня.
«Наступного тижня комісія направить ще одну групу на Схід», - сказав він.
Міністр зазначив, що на сьогодні європейська сторона має недостатньо фактів для того, щоб визначатися зі своїми діями щодо газової кризи у відносинах між Україною та ЄС.
«Коли ми матимемо факти - ми будемо знати, яку політику проводити. Але зараз ми говоримо про двостороннє питання яке країни мають вирішити між собою», - сказав він.
К.БІЛЬДТ також зазначив, що на сьогодні у ЄС немає грошей для кредитування України.
Як повідомляв УНІАН, 18 червня ц. р. в Брюсселі відбулося засідання газової координаційної групи ЄС за участю представників “Газпрому” та “Нафтогазу”, в ході якого обговорювалися дві ідеї: надання кредиту українській компанії для достатнього накопичення газу в ПСГ, або ж придбання газу та зберігання його в ПСГ України європейськими компаніями.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, для закачування до ПСГ достатньої кількості газу Україні потрібен кредит в 4 млрд. дол.
19 червня Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ за підсумками засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) наголосив, що ЄС не може за Україну платити за газ. “Ми не маємо грошей в бюджеті”, - сказав він.
“Ця проблема дуже складна, оскільки головне в цьому – здатність України платити за газ, який вона споживає. Це не є сферою нашої відповідальності”, - додав Ж.БАРРОЗУ.
Він також зазначив, що у висновках, схвалених на засіданні Європейської Ради, міститься заклик до Росії та України поважати свої зобов’язання, щоб уникнути повторення ситуації з припиненням постачань газу до ЄС.