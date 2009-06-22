Попередні результати на місцевих виборах 21 червня

Семеро кандидатів від партії “Єдиний центр” перемогли на місцевих виборах в Україні 21 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиного центру», такими є попередні результати виборів.

Прес-служба партії нагадує, що 21 червня відбулися дострокові місцеві вибори у 13 областях України. У 15 населених пунктах обирали сільських та селищних голів, в одному - депутатів сільської ради.

Найактивнішу участь у виборах взяли позапартійні кандидати (44 претенденти) та представники “Єдиного центру” (14 кандидатів). Серед решти кандидатів троє представляли Соцпартію, по двоє – «Батьківщину», Партію регіонів та Народну партію, один – КПУ.

За попередніми результатами, перемогу здобули семеро кандидатів від “Єдиного центру”, шестеро позапартійних, по одному представнику Народної партії та Народного Руху України.

Зокрема, кандидати від ”Єдиного центру” перемогли у Дніпропетровській (Зеленобалківська сільська рада), Житомирській (Купищенська сільська рада), Закарпатській (Великолучівська сільська рада), Київській (Мигалківська сільська рада), Кіровоградській (Єлизаветградківська селищна рада), Тернопільській (Перепельницька сільська рада) і Хмельницькій (Почапинецька сільська рада) областях.

Кандидат від Народної партії переміг у Волинській області (Білинська сільська рада), кандидат від Народного Руху – в Івано-Франківській області (Пуківська сільська рада).

В інших областях перемогу отримали позапартійні кандидати.

На виборах депутатів Орлівської сільської ради голоси розподілися таким чином: “Єдиний центр” отримав 4 мандати, Партія регіонів та Народна партія по 3, БЮТ - 2, КПУ – 1, позапартійний - 1.

За інформацією представників “Єдиного центру”, на час закриття дільниць явка виборців склала 66% по всій Україні. У цілому вибори пройшли спокійно, серйозних порушень зафіксовано не було