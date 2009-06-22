У НУ-НС сподіваються на «остаточний крах» коаліції

Член Президії «Нашої України», народний депутат України Ксенія ЛЯПІНА схвально оцінює рішення низки регіональних організацій партії про вихід з коаліції. Про це вона сказала в коментарі сайту RAZOM.

«Партія не повинна підтримувати окозамилювання громадян і не буде прикривати собою переговори між БЮТ і ПР», - сказала К.ЛЯПІНА.

Вона зазначила, що «Наша Україна» є «здоровим політичним організмом, який здатний надати оцінку тому, що відбувається у парламенті».

«Незважаючи на те, що останнім часом у партії були складні часи, я думаю, що і партійні організації на місцях, і з’їзд розставить всі крапки над "і", оцінить дії коаліції та прийме рішення про вихід. Таким чином ця коаліція зазнає остаточного краху через рішення партії», - підсумувала К.ЛЯПІНА.