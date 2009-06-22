У Тимошенко сподіваються на милість Путіна

На сьогоднішній день у НАК «Нафтогаз України» розглядається питання про можливість перегляду контрактів із ВАТ «Газпром» на постачання й транзит газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.

«Це питання зараз обговорюється в НАК «Нафтогаз» – доцільно вносити зміни (у контракти – УНІАН) чи недоцільно», – сказав Ю.ПРОДАН.

При цьому він підкреслив, що на сьогоднішній день Україна купує газ у тих обсягах, які їй необхідні, й ніяких штрафних санкцій за скорочення споживання газу «Газпром» не застосовує.

На думку міністра, виходячи з цього, необхідності в перегляді контрактів немає. «Я сподіваюся, що так і буде. Така співпраця може бути й надалі без внесення змін до контрактів», – сказав Ю.ПРОДАН.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контракту між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» обсяг постачання газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м.

За підсумками першого кварталу 2009 року споживання імпортного газу Україною трималося на рівні дещо більше 50% законтрактованих обсягів. Планка take or pay («бери або плати») в контракті «Газпрому» з «Нафтогазом України» зафіксована на рівні 80% (такий обсяг поставок споживач повинен сплатити незалежно від можливості його використовувати).

Зокрема, в січні «Нафтогаз України» законтрактував 1 млрд. куб. м газу, але відібрав лише 549 млн. куб. м, у лютому – близько 1,1 млрд. куб. м із запланованих 2 млрд. куб. м. Українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена в скороченні законтрактованих обсягів імпорту газу в 2009 році з 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

Наприкінці квітня ц.р. після переговорів із прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО в Москві прем`єр-міністр Російської Федерації В.ПУТІН заявив, що між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягнуто домовленості про незастосування штрафних санкцій за недобір газу. «Цей контракт передбачає можливість не застосовувати штрафні санкції, що «Газпром» і робить... Обсяг штрафних санкцій, які можуть бути пред`явлені українській стороні, становить із урахуванням невідбору в квітні (з початку 2009 року – УНІАН) 2 млрд. доларів США. І санкції не застосовуються».

Відповідаючи на питання, чи можуть бути такі санкції застосовані пізніше, В.ПУТІН відповів: «Ні» (цитати В.ПУТІНА зі стенограми прес-конференції, розміщеної на сайті голови уряду РФ).

Водночас Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово підкреслював, що підписані 19 січня цього року контракти є невигідними для України.

11 червня ц.р. В.ЮЩЕНКО оцінив можливі штрафні санкції «Газпрому» до «Нафтогазу» за недобір газу в 40 млрд. грн. За його словами, штрафні санкції за недобір газу в першому кварталі можуть становити 10,4 млрд. грн., а за недобір газу в другому кварталі – 30 млрд. грн.