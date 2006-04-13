В Україні відмінили щеплення Манту

У зв’язку з випадками незвичайної реакції на пробу Манту у дітей, проведення цієї процедури тимчасово призупинено по всій Україні з 11 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Створено комісію з фахівців Центру імунобіологічних препаратів, які працюють на ЗАТ «Біолік» (Харків), де виробляється туберкулін. Якість препарату контролює виробник на всіх етапах його виробництва, контроль за транспортуванням та зберіганням здійснюється медичними закладами, які його використовують.

Лікарі-фахівці продовжують обстеження дітей, в яких виявлено незвичайну реакцію на цю діагностичну пробу.

За даними МОЗ, туберкулін (tuberculin) використовується для проведення внутрішньошкіряної туберкулінової проби Манту з метою своєчасного виявлення хворих на туберкульоз; осіб з підвищеним ризиком захворювання та для відбору осіб, які підлягають щепленню проти туберкульозу.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, за даними МНС, до Вінницької центральної районної лікарні та Вінницької обласної дитячої лікарні для обстеження госпіталізовано 35 дітей з с. Мізяківські Хутори Вінницького району, які скаржилися на погане самопочуття після проведення у школі туберкулінодіагностики (було вакциновано 93 школяра).

На території села, де проводилася вакцинація школярів туберкуліном, фахівцями обласного управління охорони здоров`я проводиться медичне розслідування.