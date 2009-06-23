Віце-президент США завітає до України і Грузії
09:57, 23 червня 2009Політика
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Байден продемонструє підтримку
Віце-президент США Джозеф БАЙДЕН 20-24 липня відвідає Грузію й Україну.
Про це передає РІА «Новости» з посиланням на повідомлення Білого дому.
"Під час свого візиту віце-президент зустрінеться з політичним керівництвом обох країн, так само як і з представниками опозиції та громадських організацій", - йдеться в документі.
"Віце-президент продемонструє підтримку з боку США демократичним та економічним реформам а також обговорить питання, що становлять інтерес для США і цих країни", - наголошується в повідомленні.
Про деталі поїздки буде пізніше оголошено додатково, повідомила прес-служба Білого дому
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