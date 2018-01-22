ПАРЄ без голосування обрала президентом італійця Ніколетті

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обрано голову парламентської групи соціалістів, демократів та зелених, італійця Мікеле Ніколетті. Як передає кореспондент УНІАН, його обрано без процесу формального голосування.

Читайте також"Прихильники повернення РФ не здалися": Ар'єв про настрої у ПАРЄ

Головуючий на засіданні повідомив, що отримав пропозицію лише щодо однієї кандидатури на обрання на посаду президента ПАРЄ. Цією кандидатурою є Ніколетті.

«Я з цієї причини оголошую пана Ніколетті обраним президентом Парламентської асамблеї Ради Європи на цій черговій сесії», - оголосив головуючий на засіданні.

Група соціалістів, демократів та зелених, саме від якої цього року обирався новий глава ПАРЄ, інших кандидатур на висувала.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року ПАРЄ схвалила проект резолюції, підготовлений Ніколетті, метою якою було створення умов для зняття політичних санкцій з делегації РФ. Проте Комітет міністрів РЄ не підтримав створення робочої групи для пошуку механізму повернення РФ в Асамблею.

У січні 2016 року Ніколетті відвідував Україну у якості доповідача Комітету з політичних питань та демократії ПАРЄ.

Тоді він заявляв, що корупція підриває ідею верховенства права в Україні. Також зазначав, що переатестація суддів в Україні необхідна, але повинна здійснюватися за участю самих суддів.

Раніше сьогодні перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що розпочалася "складна" сесія ПАРЄ. "Росіяни не подали свою делегацію, але план їхнього повернення без всяких передумов залишається і є робочим для дуже багатьох в Асамблеї", - зазначила вона.