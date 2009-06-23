Партія регіонів вимагає віддати їй Бюджетний комітет

Фракція Партії регіонів вимагає передати їй керівництво в Комітеті Верховної Ради з питань бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту перший заступник лідера фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ, коментуючи заяву голови ВР Володимира ЛИТВИНА про те, що представники фракції Партії регіонів не з’являються на засідання цього комітету.

М.АЗАРОВ наголосив, що на сьогодні в Бюджетному комітеті «більшість - у так званій коаліції», і цей комітет «штампує весь той непотріб, яким Кабінет міністрів України розвалює країну».

За його словами, «у будь-якому нормальному парламенті Бюджетний комітет має бути «під контролем опозиції. І лише, який розвалює бюджетну сферу і в ручному режимі управляє країною».

Як відомо, Комітет ВР з питань бюджету очолює представник фракції Блоку Литвина Микола ДЕРКАЧ.