Профільний комітет ВР визначився з датою виборів Президента

Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування підтримав проект постанови про проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами члена фракції БЮТ Ольги БОДНАР, комітет на своєму сьогоднішньому ранковому засіданні розглянув дві постанови з даного питання.

«Дата виборів була достатньо спірним питанням, тому ми провели спочатку рейтингове голосування. Згідно з рейтинговим голосуванням, 5 людей із 9 висловились за те, щоб підтримати постанову Геннадія МОСКАЛЯ, яка передбачає призначення виборів на 22 листопада 2009 року», - сказала вона.

За словами О.БОДНАР, підтримавши цей проект постанови, депутати керувалися тим, що існує норма Конституції, яка передбачає, що термін каденції Президента - 5 років, а не 5 років і два чи чотири місяці. «Тому 5 людей віддали свої голоси за цю постанову», - сказала вона.

Другим питанням у рейтинговому голосуванні була постанова про проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року.

«Враховуючи те, що на Погоджувальній раді всі голови фракцій висловились саме за цю дату, а також побоюючись, що Конституційний Суд може скасувати дату 22 листопада, ми, щоб уникнути цієї ситуації, все ж таки, отримавши сім голосів із дев’яти, підтримали дату 17 січня», - повідомила О.БОДНАР.

Крім того, депутат зазначила, що необхідно терміново приймати зміни до Конституції, щоб уникнути двозначних трактувань закону. «Одна норма Конституції говорить про те, що вибори повинні відбуватись в останню неділю, останнього місяця, останнього року каденції Президента, а інша норма вимагає, щоб було п’ять років повноважень», - сказала О.БОДНАР.

«Яка із цих норм головніша - потрібно вибирати. Незважаючи на рішення комітету, який підтримав дату виборів 17 січня 2010 року, я думаю, на сьогоднішній момент правильнішим було б рішення підтримати постанову Г.МОСКАЛЯ, яка передбачає проведення виборів 22 листопада 2009 року», - сказала вона.