Тимошенко пропонує Раді звільнити Вінського

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови (№ 4687 від 23 червня ц.р.) про відставку Йосипа ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв`язку.

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Згідно з повідомленням, ініціатором внесення проекту постанови на розгляд ВР виступила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Проектом пропонується відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 85 Конституції України звільнити Й.ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв`язку України.

Нагадаємо, 25 червня ц.р. парламент має намір розглянути питання відставки Й.ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв`язку України.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не виключає притягання до відповідальності Й.ВІНСЬКОГО за спроби використати кошти державного підприємства «Укрпошта» не за цільовим призначенням. Вона звинуватила Й.ВІНСЬКОГО і народного депутата від БЮТ Геннадія ЗАДИРКА у спробах використати 15 млн. грн. державного підприємства «Укрпошта» на друк рекламних плакатів до виборчої кампанії міністра, який нібито мав намір балотуватися в Президенти.

16 червня Й.ВІНСЬКИЙ спростував заяву Ю.ТИМОШЕНКО про його намір балотуватися на пост Президента і про спроби використати кошти ДП “Укрпошта” на проведення передвиборної кампанії.

17 травня Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що подав у відставку з посади міністра транспорту і зв`язку України через серйозні розбіжності з прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО «з політичних, кадрових, економічних питань, а також етики відносин між членами Кабінету міністрів України».