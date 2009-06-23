У Нашій Україні кажуть, що таки вийдуть з коаліції

«Наша Україна» на з’їзді вийде з коаліції та висуне Ющенка в Президенти – член Ради партії Парубій

«Я переконаний в тому, що на з’їзді «Наша Україна» ухвалить рішення про вихід з коаліції і висуне свого лідера Віктора ЮЩЕНКА в Президенти», - заявив народний депутат, член Ради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, за словами А.ПАРУБІЯ, Президент В.ЮЩЕНКО виконав більшість положень своєї виборчої програми та продовжує це робити надалі. «В.ЮЩЕНКО – єдиний з кандидатів в Президенти, кого турбує не власний рейтинг, а правильно прийняті рішення щодо долі держави. Якщо В.ЮЩЕНКО не піде в Президенти, Україна втратить останній стержень стабільності. Всі, хто це розуміє, підтримає В.ЮЩЕНКА», - переконаний політик.

Стосовно питання щодо виходу з коаліції депутат заявив, що це варто було вирішити раніше. «У регіонах пройшла активна дискусія. Вже відомо, що регіональні організації «Нашої України» є прихильниками такої ідеї. Я впевнений, що з’їзд більшістю голосів таке рішення прийме», - відзначив А.ПАРУБІЙ.

Як повідомляв УНІАН, з’їзд НСНУ запланований на суботу, 27 червня.