Засніжені Альпи та екзотичні Мальдіви: де провели новорічні свята народні обранці (відео)

Українські політики донедавна залюбки хизувались своїм відпочинком у соцмережах. Але після низки гучних скандалів можновладці стають вкрай обережними, створюючи закриті аккаунти та нейтральні пости.

Журналісти програми «Гроші» змогли довідатись про відпочинок деяких українських можновладців.

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Зокрема, голодного голову Соціалістичної партії Іллю Ківу вполювали у одному з готелів Індонезії. Політик полетів в екзотичну країну разом зі своєю дівчиною. Ківа не приховує свій відпочинок, однак не розповідає, скільки витратив на нього. Журналісти з’ясували, що за добу проживання у готелі, де відпочивав голова СПУ, треба викласти тисячу доларів.

Нардеп Альона Шкрум – справжній тревел-блогер. Лише у 2017 році вона побувала у Канаді, Іспанії, Тунісі, Італії та Франції. За словами депутатки, у подорожах вона не витрачає багато грошей. Цьогоріч на свята Шкрум відпочивала у Італії, там вона була тиждень. П’ять ночей у готелі, я якому вона зупинилась, коштують від 50 тисяч гривень.

Нардеп Сергій Лещенко святкував Новий Рік у Римі, потім був у Лондоні. За його словами, дружина на свята у Європі працювала.

Депутат Володимир Ар’єв релаксував в австрійських Альпах – викладав фото зимових пейзажів у своєму Instagram.

Олександр Черненко – теж мандрівник, але запевняє, що цього року ще ніде за кордоном не був. Втім, фото з Instagram свідчать зовсім про інше. Зокрема, є фото з готелю «Редісон» у Кишиніві, де тиждень проживання у святкові дні коштує 2 тисячі доларів. Однак, за словами, нардепа це було відрядження і він нічого не платив.

Президент України Петро Порошенко відпочивав на Мальдівах, що підтвердила його адміністрація. Голова держави орендував цілий острів за 276 тисяч доларів, на якому знаходиться п’ятизірковий готель. Якщо врахувати вартість приватного літака, харчування та додаткові витрати, ціна відпочинку президента обійшлася у півмільйона доларів.