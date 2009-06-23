Янукович хоче переписати закон про вибори Президента
16:56, 23 червня 2009Політика
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90 днів було б оптимально
Фракція Партії регіонів готує новий проект закону про вибори Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
За його словами, найперше, Партія регіонів ініціюватиме зменшення терміну президентської виборчої кампанії зі 120 до 90 днів.
«90 днів було б оптимальним терміном. Тобто, треба скоротити його зі 120 до 90 днів», - акцентував В.ЯНУКОВИЧ.
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