СБУ не фальсифікувала кримінальну справу щодо Медведчука

Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО запевняє, що Служба безпеки України не фальсифікувала кримінальну справу щодо екс-глави адміністрації Президента Віктора МЕДВЕДЧУКА і взагалі у спецслужби немає ніяких кримінальних справ стосовно нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Я підтверджую, що ми спростовуємо таку інформацію, і вважаю це або неадекватною поінформованістю пана Віктора МЕДВЕДЧУКА, або свідомою фальсифікацією. Що за цим стоїть, запитайте у МЕДВЕДЧУКА. Я підтверджую, що у нас немає жодної справи, а тим більше - сфальсифікованої, щодо В.МЕДВЕДЧУКА», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, голова ради Центру «Правова держава» В.МЕДВЕДЧУК 1 червня звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу стосовно посадовців СБУ.

Прес-служба “Правової держави” заявила, що «В.МЕДВЕДЧУКУ було відомо про спробу фальсифікації доказів з метою організації проти нього незаконного кримінального переслідування, пов`язаного із сумнозвісним «отруєнням Віктора ЮЩЕНКА», і що «на сьогодні ці обставини стали предметом розслідування в Генеральній прокуратурі України».

Також, заявляє прес-служба, В.МЕДВЕДЧУКУ «відомо про те, що впродовж останніх місяців, виконуючи конкретне політичне замовлення, в СБУ фальсифікуються докази для порушення кримінальної справи за звинуваченням у державній зраді ряду опонентів В.ЮЩЕНКА, зокрема й проти самого В.МЕДВЕДЧУКА», і що «керує цією злочинною діяльністю» один із заступників голови СБУ. У зв`язку з цим 1 червня В.МЕДВЕДЧУК звернувся до генпрокурора з проханням порушити кримінальну справу стосовно посадовців СБУ.