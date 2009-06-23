Луценко: найближчим часом коаліція призначить нових міністрів

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО переконаний у тому, що найближчим часом коаліція ухвалюватиме рішення щодо призначення нових міністрів на місце звільнених.

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Я думаю, що ближчим часом правляча коаліція буде приймати рішення не тільки про відставки, але і про призначення нових міністрів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, саме про це йшлося на політраді коаліції, яка відбулася кілька днів тому, а також про це говорилося на консультаціях прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО із «провідними політичними гравцями».

Відповідаючи на запитання, чи вдасться набрати у парламенті 226 голосів, необхідних для призначення міністрів, Ю.ЛУЦЕНКО заявив: «Я навіть в тому не сумніваюся».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР ухвалила рішення про відставку Йосипа ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту та зв’язку України за поданням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Таким чином, на даний час без очільників в уряді залишаються чотири міністерства: фінансів, оборони, закордонних справ і транспорту.