Відома регіоналка зламала ногу

Народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко зламала ногу. Як пише газета "Сегодня", нардеп спіткнулася біля свого будинку в Донецьку.

Незважаючи на травму, депутат все ж таки вирішила приїхати до Києва і прийти до парламенту. Колеги зустріли Олену весело, постійно підбадьорювали жартами і почали відразу вигадувати їй прізвиська, пише газета. «Ярослав Сухий розсміявся і сказав з удаваним обуренням: «У, кляті бютівці, б`ють наших. За що покалічили таку гарну дівчину?» Інші стали мене жартома підганяти: «Лєна, поквапся, ти запізнюєшся, теплохід «Михайло Свєтлов» скоро вирушає, ти не встигнеш». Просили мене вимовити фразу: «Шйорт поб’єрі!». Потім взагалі почали вигадувати прізвиська – «Гіпсові ніжки Партії Регіонів» і «Венера в гіпсі», цитує Бондаренко газета.