Тимошенко заважають «політичні злочинці»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд і коаліція продовжуватимуть ефективно працювати, незважаючи на усі перепони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.

За словами прем’єра, незважаючи ні на що, уряд і коаліція працюють і виконують свої функції. «Я думаю, що політичні злочинці, я їх так називаю, які хочуть зруйнувати ці залишки спокою в країні, залишки стабільності, які базуються на роботі уряду, на роботі коаліції, так чи інакше будуть відповідати перед нацією українською, перед історією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, «а ми будемо робити свою справу».