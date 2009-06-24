Тимошенко заважають «політичні злочинці»
10:37, 24 червня 2009Політика
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Прем`єр: коаліція і уряд працюють ефективно
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд і коаліція продовжуватимуть ефективно працювати, незважаючи на усі перепони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.
За словами прем’єра, незважаючи ні на що, уряд і коаліція працюють і виконують свої функції. «Я думаю, що політичні злочинці, я їх так називаю, які хочуть зруйнувати ці залишки спокою в країні, залишки стабільності, які базуються на роботі уряду, на роботі коаліції, так чи інакше будуть відповідати перед нацією українською, перед історією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, «а ми будемо робити свою справу».
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