ДТП на Одещині: двоє загиблих та шестеро травмованих

На Одещині у ДТП загинуло двоє людей та шістьох травмовано

Вчора близько 21 години на 38 км автодороги КПП Федосіївка - Котовськ - Ананьїв, водій автомобіля “ВАЗ-21144”, рухаючись у напрямку м. Котовськ, не вибрав безпечну швидкість, відволікся від керування, виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з автомобілем “Daewoo Nubira”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, унаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля “ВАЗ-21144” від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще один пасажир, цього ж автомобіля, водій та четверо пасажирів автомобіля “Daewoo” отримали тілесні ушкодження. Серед травмованих пасажирів автомобіля “ВАЗ” чотирьохрічна дитина.