Томенко їде в Польщу замість Литвина
Засідання Асамблеї пройде у Любліні
Делегація Верховної Ради на чолі із віце-спікером Миколою ТОМЕНКОМ 25-26 червня візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму та Сенату Республіки Польща та Сейму Литовської Республіки.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі парламенту.
Засідання Асамблеї відбуватиметься у Любліні (Республіка Польща).
У рамках роботи Асамблеї відбудеться засідання Президії тристоронньої Асамблеї за участю керівників парламентів України, Польщі і Литви.
Учасники Асамблеї заслухають доповіді керівників парламентів України, Польщі і Литви та працюватимуть у робочих групах.
За підсумками засідання відбудеться прес-конференція очільників парламентів України, Польщі і Литви.
Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що участь у засіданні тристоронньої міжпарламентської українсько-польсько-литовської Асамблеї візьме голова ВР Володимир ЛИТВИН.