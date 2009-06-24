Томенко їде в Польщу замість Литвина

Делегація Верховної Ради на чолі із віце-спікером Миколою ТОМЕНКОМ 25-26 червня візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму та Сенату Республіки Польща та Сейму Литовської Республіки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парламенту.

Засідання Асамблеї відбуватиметься у Любліні (Республіка Польща).

У рамках роботи Асамблеї відбудеться засідання Президії тристоронньої Асамблеї за участю керівників парламентів України, Польщі і Литви.

Учасники Асамблеї заслухають доповіді керівників парламентів України, Польщі і Литви та працюватимуть у робочих групах.

За підсумками засідання відбудеться прес-конференція очільників парламентів України, Польщі і Литви.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що участь у засіданні тристоронньої міжпарламентської українсько-польсько-литовської Асамблеї візьме голова ВР Володимир ЛИТВИН.