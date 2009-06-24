Ющенко не хоче повторювати помилки 2004 року

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про необхідність виключити принципи партійного підходу у питаннях формування системи виконавчої влади в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, цю позицію глава держави висловив сьогодні в ході обговорення його проекту оновленої Конституції зі студентами, викладачам та науковцями Харківщини.

Прикладом негативних наслідків партійних підходів у формуванні влади В.ЮЩЕНКО назвав відсутність сьогодні в країні ключових посадовців – міністрів закордонних справ, оборони, фінансів, транспорту, керівників Фонду держмайна та Антимонопольного комітету, а також багатьох глав держадміністрацій та їх заступників.

В.ЮЩЕНКО вказав на неприпустимість стану, коли вся країна стає заручником «такої політики, коли у нас влада, по суті, обезглавлена». «Наша модель формування влади, яка базується на партійній основі, - сказав В.ЮЩЕНКО, - привела нас до того, що й система виконавчої влади, яка сформована цими політичними силами на цьому принципі, і органи державного управління, які повинні бути деполітизовані, наднаціональні, - почали формуватися через партійний підхід. Метастази нестабільності, які знаходяться в системі уряду чи виконавчої влади, чи більшості, зразу передалися на метастази держави».

На думку В.ЮЩЕНКА, Україна сьогодні потребує «не змін і поправок до Конституції, а нової редакції, яка дасть відповідь на всі ці виклики і тривоги».

Говорячи про необхідність оновлення Основного закону держави, В.ЮЩЕНКО наголосив, що «зміни до Конституції – наразі», «Конституція належить виключно народу», і «більш важливого питання на сьогодні немає». При цьому Президент закликав уникнути повторення «такої закритої моделі формування влади, яку продукує рецидив».

«Моя пропозиція, коли ми говоримо про нову редакцію Конституції, - це, перш за все, свобода і право. Це той базовий компонент, який я хочу пронести в національну Конституцію», - сказав В.ЮЩЕНКО і додав, що «в суспільстві не повинно бути особи, яка віддалена у відповідальності перед законом, починаючи з Президента. Рівність перед законом – альфа української Конституції».

Важливим В.ЮЩЕНКО назвав, зокрема, необхідність «скасування депутатської недоторканності, посилення компоненту захисту людських прав».

Він знову висловив переконання, що «будь-які зміни в Конституції, як доповнення, так і вилучення, повинні прийматися виключно на всенародному референдумі - щоб ми не повторили помилки 2004 року, коли змінили систему влади в Україні, не запитавши жодну людину».

«Я глибоко переконаний, - сказав глава держави, - що нації не потрібні такі ризики більше. І тому робота над Конституцією, її подальшими змінами і доповненнями повинна належати виключно народу. І проходити виключно через всенародний референдум».