Ющенко не підпише закон про референдум

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підписуватиме закон про всеукраїнський референдум, прийнятий нещодавно Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час обговорення президентського проекту оновлення Конституції зі студентами, викладачам та науковцями Харківщини.

«Якщо коротко, то, думаю, що ні», - сказав В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання викладача одного з ВНЗ про те, чи підпише він ухвалений парламентом цей закон.

При цьому Президент наголосив на необхідності активної участі народу в прийнятті змін до Основного закону держави, а також проведенні всеукраїнських референдумів у процесі формування Конституції.

«Зміни до Конституції необхідно вносити за результатами всенародного референдуму», - сказав В.ЮЩЕНКО. «Конституція України, - зауважив він при цьому, - потребує не змін і доповнень, а нової редакції, яка дасть відповіді на всі виклики».

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що висновок Венеціанської комісії щодо президентського проекту змін до Основного Закону є одним з найкращих з початку 90-х років: «Той висновок, який ми отримали, – це одне з найкращих заключень Венеціанської комісії з початку 90-х років по всіх варіантах, які Україна подавала на відповідні правові заключення».

Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР 296-ма голосами ухвалила закон про всеукраїнський референдум.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути будь-які питання за винятком тих, з яких референдум не допускається згідно з Конституцією України.

Згідно із законом, всеукраїнський референдум за народною ініціативою - це спосіб прийняття громадянами рішення з будь-якого питання за винятком тих, що передбачені статтею 74 Конституції України (щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії).

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошує Президент України.