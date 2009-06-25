Партія регіонів погрожує заблокувати роботу ВР

Фракція Партії регіонів заблокує роботу Верховної Ради, якщо коаліція не погодиться сьогодні збільшити розмір мінімальної заробітної плати.

Про це йдеться у заяві лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, текст якої передано УНІАН прес-службою ПР.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що парламент не може піти у відпустку, не збільшивши прожитковий мінімум для найбідніших громадян. Партія регіонів наполягає на тому, щоб вже сьогодні проголосувати за збільшення мінімальних зарплат на 200 грн., заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів зареєструвала у ВР проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік (щодо розмірів прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної зарплати)».

Законопроектом передбачається підвищити мінімальну заробітну плату до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з законопроектом, з першого липня цей мінімум становитиме 860 грн., 1 жовтня 2009 року – 900 грн.